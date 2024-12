Bayern x Heidenheim: Onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Alemão, Bávaros jogam diante de um rival que está na zona de rebaixamento. Será que vai rolar uma zebra? / Crédito: Jogada 10

Bayern e Heidenheim se enfrentam neste sábado, às 11h30, pela 13ª rodada do Alemão. O jogo serpá na casa Bávara, a Allianz Arena. O Bayern lidera com 30 pontos, quanto à frente do Eitntracht Frankfurt. Já o Heidenheim é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com dez pontos (16º lugar). Onde assistir Os canais SporTV, Cazé e Goat transmitem a partir das 11h30 (de Brasília).

O técnico Vincent Kompany segue sem Kane. Assim, o comando de ataque deve ficar com Thomas Müller. Mas há mais desfalques de peso. O goleiro Neuer, expulso pela primeira vez na carreira na eliminação da Copa da Alemanha para o Leverkusen no meio da semana, está com dores nas costelas e foi vetado. Assim, joga o israelense Peretz em seu lugar. Outro fora é o meia-atacante Gnabry, Sente dores no joelho direito, Coman o substitui.