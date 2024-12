Bayern de Munique bate Heidenheim e se isola na liderança do Campeonato Alemão

Com o resultado, o Bayern chegou a 33 pontos e se isolou na liderança do Campeonato Alemão. O Heidenheim luta contra a queda

Uma das principais potências do futebol mundial, o Bayern de Munique confirmou o favoritismo no confronto contra o Heidenheim. O time da casa venceu por 4 a 2, em partida disputada na tarde deste sábado (7), na Allianz Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão .

Com o resultado, o Bayern chegou a 33 pontos e se distanciou ainda mais dos concorrentes, com o Eintracht Frankfurt na segunda colocação (26) e o Bayer Leverkusen em terceiro (23). Já o Heidenheim ocupa a 16ª posição, com 10 pontos, e segue na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique vai até a Mainz Arena enfrentar o Mainz, no sábado (14), às 11h30 (de Brasília). O Heidenheim, por sua vez, receberá o Stuttgart, no domingo, também às 11h30 (de Brasília).

Primeiro tempo:

O primeiro tempo começou com muita troca de passes, com o Bayern dominando as ações em campo. O time da casa controlava o jogo, e Sané era a peça mais importante na engrenagem da equipe. Aos 15 minutos, ele recebeu um passe cara a cara com o goleiro. Já na pequena área, finalizou, e a bola passou muito perto, tirando tinta da trave.

O gol, no entanto, veio três minutos depois. Aos 18 minutos, após um cruzamento na área em cobrança de escanteio, Upamecano testou firme e colocado, sem precisar sair do chão, mandando a bola no canto direito do goleiro.