Barcelona cede empate ao Betis nos acréscimos

O resultado mantém o Barcelona na liderança isolada, agora, com 38 pontos. O segundo colocado Real Madrid soma 33, porém, tem dois jogos a menos. Pode, portanto, ir a 39. Já os andaluzes estão em 11º lugar, com 21.

O Barcelona tropeçou nas próprias pernas e cedeu o empate para o Betis por 2 a 2, nos acréscimo, neste sábado (7), no Estádio Benito Villamarín, fora de casa, em Sevilha, na pitoresca Andaluzia. O jogo foi válido pela 17ª rodada desta edição do Campeonato Espanhol.

Em uma partida com poucas emoções, o Barcelona ficou na frente aos 39 minutos do primeiro tempo. Koundé recebeu a bola na direita e só teve o trabalho de rolar para o meio. Lewandowski apareceu para concluir a jogada e colocou lá dentro. Time anfitrião em vantagem antes do intervalo.