Bahia x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia enfrenta o Atlético-GO neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Baiano precisa de apenas uma vitória para se garantir na pré-Libertadores na próxima temporada. Além disso, caso o Cruzeiro perca ou empate em seu respectivo jogo, o Esquadrão de Aço pode até sofrer um revés que ainda assim conquista a vaga. O Dragão, já rebaixado para a Série B, entra em campo para cumprir tabela. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do pay-per-view Premiere.