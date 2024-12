Yuri Alberto revela probabilidade de ficar no Corinthians em 2025

Centroavante vive grande momento e entrou no radar do futebol europeu. Timão tenta evitar saída do seu artilheiro

A grande fase de Yuri Alberto vem colocando o camisa 9 nas manchetes das notícias do Corinthians. O centroavante é o artilheiro do Brasileirão e do país neste momento e começou a chamar atenção do futebol do exterior. Assim, começou a surgir uma preocupação se o jogador vai permanecer no Parque São Jorge em 2025.

Em entrevista para o canal Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Back, Yuri Alberto foi questionado qual a probabilidade de permanecer no Corinthians em 2025. O atleta ficou sem jeito de responder no começo, mas depois revelou.

“Aí você me quebra… Vamos ver. De 0 a 100? 50”, disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto chegou aos 30 gols na temporada e empatou com Pedro, do Flamengo, como principal artilheiro do país. Além disso, ele é o goleador máximo do Brasileirão com 14 tentos, empatado com Alerrandro, do Vitória.

O bom momento faz com que o centroavante atraia os holofotes de clubes do exterior, ameaçando a permanência dele no Parque São Jorge em 2025. Após a partida contra o Bahia, o presidente do Timão, Augusto Melo, prometeu fazer um esforço para manter o camisa 9 na próxima temporada.