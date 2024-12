Web recorda ‘profecia’ de Cristiano Ronaldo sobre Mbappé no Real Madrid

Uma entrevista concedida por Cristiano Ronaldo em setembro retornou às atenções nesta semana, após nova derrota do Real Madrid. Questionado à época sobre a chegada de Mbappé à Espanha, o astro português ponderou possíveis dificuldades que o francês enfrentaria no clube merengue. A web tratou a fala do craque como um ‘presságio’ ao momento atual do camisa 9. A web resgatou a fala de Cristiano após Mbappé perder o segundo pênalti pelo Real Madrid em uma semana. O camisa 9 desperdiçou a chance de empatar o jogo para os merengues, aos 68 minutos, que perdiam por 1 a 0 para o Athletic Bilbao, no San Mamés.

"Vamos ver se a cabeça dele está boa e se consegue lidar com pressão. O Real Madrid não é o PSG. Eu posso te garantir isso. Tem diferença. Ambiente, por exemplo. Mas acredito que no final tudo vai sair bem", disse CR7 ao canal do ex-zagueiro Rio Ferdinand.

"Vamos ver se sua cabeça está limpa e ele aguenta lidar com a pressão, porque o Real Madrid não é o PSG, posso te garantir isso“

Cristiano Ronaldo alguns meses atrás pic.twitter.com/qEmQr2QS8T — oreidaresenhaofc (@oreidaresenhaof) December 5, 2024

Fase de Mbappé Reforço do Real Madrid, o francês chegou com status de craque e assumiu a camisa 9 do clube merengue. O início, contudo, passa longe do sonhado. O atacante perdeu dois pênaltis em duas derrotas da equipe, no período de uma semana. Primeiro, no revés por 2 a 0 para o Liverpool, pela quinta rodada da Champions League, no dia 27 de novembro. Nesta quarta-feira (4), desperdiçou outra cobrança, mas dessa vez pela La Liga. O homem é mesmo uma máquina do tempo, ele sabe o que diz! https://t.co/DskywdbWKl — Marcos (@mvrcosaurelio) December 5, 2024