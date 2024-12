Viraliza vídeo em que Guardiola parte para cima de torcedor após derrota

Em vídeo que viralizou nesta sexta-feira (06), mostra o técnico Guardiola, que não vive um dos seus melhores momentos sob o comando do Manchester City, partindo para cima de um torcedor do Liverpool, após o jogo entre as equipes pela Premier League, da Inglaterra.

Aliás, na filmagem Pep Guardiola está bastante irritado após a derrota, respondendo às provocações do torcedor do Liverpool. O jogo em questão terminou 2 a 0, no estádio de Anfield, e fez a diferença entre as equipes na Premier League aumentar para nove pontos na tabela.