Vasco tenta a contratação de zagueiro David Ricardo, do Ceará

O Vasco entende que precisa reformular sua equipe para a próxima temporada. Um dos setores mais criticados é a defesa, que, na atual edição do Brasileirão, sofreu mais gols do que todos os times, exceto os rebaixados Atlético-GO e Criciúma. Por isso, a diretoria busca a contratação de David Ricardo, do Ceará.

O defensor foi um dos destaques do Vozão, que garantiu o acesso à Série A em 2025. Com isso, a diretoria cruz-maltina já iniciou contatos com os representantes do atleta. Atualmente, ele tem contrato com o Ceará até o final da próxima temporada.