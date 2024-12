Vasco tem motivação importante para última rodada; saiba

Apesar de já classificado à Sul-Americana-2025 via Brasileirão, o Vasco ainda tem outra motivação para a rodada derradeira do certame nacional. Afinal, ainda pode terminar em nono lugar, o que daria um ‘respiro’ extra no planejamento vascaíno.

Isso porque o primeiro clube fora dos classificados da Libertadores ganha o direito de entrar na terceira fase da Copa do Brasil-2025. Assim, o Vasco não precisaria se preocupar com planejamento e logística para as duas fases iniciais, que acontecem entre fevereiro e março do ano que vem.