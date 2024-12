Travis Scott compartilha vídeos de DJ com camisa do Flamengo em Miami

Adam Port, do famoso coletivo Keinemusik, apareceu com o Manto do Rubro-Negro em set na Flórida e prometeu voltar ao Brasil em breve / Crédito: Jogada 10

O Flamengo voltou a ganhar espaço nas redes sociais de Travis Scott. Desta vez, o rapper norte-americano compartilhou stories do DJ Adam Port, um dos integrantes do famoso coletivo Keinemusik, usando o uniforme rubro-negro em uma noite de festa em Miami. Os registros evidentemente viralizaram na web entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (6). Diferente do que fez Travis Scott, Adam Port optou pelo mais moderno e escolheu o uniforme da atual temporada do Flamengo. Para quem não lembra, o rapper norte-americano encerrou sua turnê nos Estados Unidos, em junho, com camisa retrô de 1999 do Rubro-Negro.

Adam Port esteve recentemente em São Paulo para "um dos shows mais aguardados de 2024" da música eletrônica. O DJ esteve acompanhado &Me, também integrante do Keinemusik, e avaliou a passagem pela capital paulista como "um de seus programas favoritos no ano".