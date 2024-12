Torcedor do Botafogo tatua lance icônico de decisão da Libertadores

Luiz Henrique Moura, torcedor do Botafogo, decidiu eternizar a conquistada da Libertadores na pele com um desenho da expulsão de Gregore

Um torcedor do Botafogo decidiu eternizar na pele um momento que mudou a história da final da Libertadores contra o Atlético-MG. Luiz Henrique Moura, de 24 anos, tatuou no braço direito a falta de Gregore em Fausto Vera, lance que gerou a expulsão do atleta do Glorioso logo aos dois minutos de jogo.

Segundo Luiz, a decisão ocorreu logo após a jogada, enquanto ele assistia com um amigo ao jogo na fan-fest do estádio Nilton Santos.