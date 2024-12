Textor, do Botafogo, comenta interesses em Artur Jorge: ‘É ótimo’

Técnico do Alvinegro chama a atenção no mercado. Atlético Mineiro é um dos clubes que pretendem contratar o treinador

Com a campanha do Botafogo desta temporada, técnico e jogadores do Alvinegro despertam interesses no mercado, tanto brasileiro, quanto europeu. Dessa forma, John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, comentou a situação de Artur Jorge e afirmou que terá reposições em caso de saídas.

“Como já disse várias vezes. Artur Jorge está sob contrato. Da última vez que chequei, ele estava se divertindo, dançando e levantando o troféu. Muito amor envolvido. Temos ótima relação… Sobre ele receber ofertas, é ótimo. O mundo está nos observando. Nós vamos bem e vêm atrás dos nossos. Sucesso traz isso. Temos que fazer o melhor para seguir o jeito do Botafogo e brigar por títulos. Qualquer jogador e qualquer técnico, se saírem, vamos buscar reposições”, disse.