Textor afaga Leila: ‘Mais do que uma mulher. Uma grande líder’

Proprietário da SAF do Botafogo afirma que entrevero com presidente do Palmeiras foi algo emocional / Crédito: Marcelo Caitano

Nada como um tempo após um contratempo, já alertava a canção. Quem diria que John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, trocariam, enfim, elogios nos últimos dias? Após a mandatária do Verdão estender uma bandeira branca, desta vez, foi a vez de o empresário norte-americano afagar a dona da Crefisa. Em entrevista à CNN, o magnata alvinegro colocou, aliás, a rival como um exemplo de liderança. Nada, portanto, de postura beligerante. “A Leila merece ser vista como muito mais do que uma mulher. Ela é uma grande líder de um grande negócio, que por acaso é um grande clube de futebol, e pelo que eu sei, ela também é líder de muitos outros negócios que são bons para o Brasil”, colocou o mandachuva do Mais Tradicional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Textor e Leila andaram se bicando desde o fim do ano passado, quando o proprietário da SAF do Botafogo mencionou, sem provas, casos de manipulação no Campeonato Brasileiro de 2023, vencido pelos paulistas. Por conta das denúncias envolvendo até o Palmeiras, a dirigente do Verdão chegou a chamá-lo de “idiota”. O norte-americano contra-atacou, ameaçando processar a adversária.