São Paulo pode devolver Jamal e começar 2025 com um lateral-esquerdo

Jogador tem lesão no tornozelo esquerdo e, se precisar passar por cirurgia, vai voltar a Inglaterra e encerrar sua passagem no Tricolor

“O Jamal pode ser que não seja (jogador do São Paulo em 2025). Temos no contrato uma cláusula de parte a parte. O Newcastle poderia chamá-lo no começo da temporada e nós poderíamos devolvê-lo. A nossa relação com o Newcastle é excepcional. […] Ele está com um problema no tornozelo e estamos fazendo uma avaliação. Já está acertado com o Newcastle: se ele tiver que fazer cirurgia, ele retorna para fazer a cirurgia e processo de recuperação na Inglaterra”, disse Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo.

São Paulo pode ter apenas um lateral-esquerdo no começo de 2025

No entanto, se não precisar realizar a cirurgia, o Tricolor deve manter o atleta. Isso para não começar a próxima temporada com apenas um jogador no setor.

Afinal, Welington tem um pré-contrato assinado com o Southampton e se mudará para a Inglaterra em 2025. Se Jamal Lewis voltar para o Newcastle, o São Paulo terá apenas o garoto Patryck para a lateral esquerda. Contudo, a diretoria também sabe que precisará fazer esforços para reforçar o setor no ano que vem.