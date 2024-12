Rwan entra no Top 4 de brasileiros com mais gols no Ludogorets, da Bulgária

Atacante, de 23 anos, se destaca com a camisa da equipe búlgara, com 28 gols e deu 10 assistências em 78 jogos, até aqui / Crédito: Jogada 10

O atacante brasileiro Rwan alcançou uma marca significativa em sua trajetória no Ludogorets, da Bulgária. Afinal, com o gol marcado na última partida pelo campeonato nacional, o jogador chegou ao Top-4 de brasileiros com mais gols na história do clube. Em duas temporadas, o atleta marcou 28 gols e deu 10 assistências em 78 jogos, até aqui. Com esse desempenho, ele ultrapassou o meio-campista Cauly, que atuou no clube entre 2020 e 2022, e anotou 27 tentos. Além disso, o jovem também se colocou entre os 14 maiores artilheiros de toda a história do clube búlgaro.

"Alcançar essa marca é algo muito especial para mim. Ver meu nome entre os brasileiros com mais gols na história do Ludogorets, um clube tão importante, me enche de orgulho e motivação. Ultrapassar jogadores como o Cauly, que teve uma trajetória marcante aqui, é um reconhecimento do trabalho que venho fazendo. Quero continuar contribuindo com gols e assistências para ajudar o time a alcançar mais conquistas e, ao mesmo tempo, deixar meu legado na história do clube", disse o centroavante de 23 anos.