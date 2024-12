Roger Machado busca soluções no Inter para suprir cinco desfalques

Técnico do Colorado não vai poder contar com Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wanderson e Wesley no duelo com o Fortaleza

O meio-campista Bruno Henrique e o atacante Wanderson vão ter que cumprir suspensão automática, pois receberam o terceiro cartão amarelo no revés para o Glorioso. A lista de pendurados ainda contava com o próprio comandante, os zagueiros Vitão e Rogel. Além do lateral-esquerdo Renê e os atacantes Ricardo Mathias e Valencia.

A derrota para o Botafogo , a segunda consecutiva do Inter, não é a única situação que o Colorado tem a lamentar. Afinal, o técnico Roger Machado vai ter que encontrar soluções para pelo menos cinco desfalques no último compromisso na temporada, diante do Fortaleza.

Bruno Henrique foi titular no último compromisso da equipe devido à baixa de Thiago Maia. Assim, o favorito a preencher a lacuna entre os 11 iniciais é o experiente Fernando. Wanderson também era cotado a começar o duelo com o Fortaleza para substituir Wesley. Portanto, Gabriel Carvalho e Gustavo Prado são os principais candidatos a ganhar uma oportunidade.

Thiago Maia e Wesley também não atuam mais na temporada. O primeiro recebeu nova liberação do clube antes do duelo com o Botafogo. Seu pai foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ele está em Boa Vista, capital de Roraima, para acompanhá-lo, pois teve uma piora em seu quadro. O segundo também ganhou dispensa do clube, pois seu genitor morreu em um acidente de moto durante o embate com o Botafogo, na última quarta-feira (04). Alan Patrick continua sendo baixa, pois sofreu uma contusão muscular e já ficou de fora do confronto com o Glorioso.

Lista de desfalques do Inter pode aumentar

Ainda há uma indefinição se o zagueiro Rogel terá condições de entrar em campo. Ele precisou ser substituído e vai passar por uma reavaliação junto ao departamento médico. Caso o uruguaio não receba o aval, Clayton Sampaio deve ser o escolhido para substituí-lo. O Internacional estacionou na quarta colocação, com 65 pontos. O confronto com o Fortaleza ocorre, no próximo domingo (08/12), às 16h (Brasília), na Arena Castelão.