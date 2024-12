Regras, votação… Tudo o que você precisa saber sobre a eleição do Flamengo

O Flamengo divulgou, nesta sexta-feira (06), o passo a passo que o sócio eleitor deve seguir nas eleições presidenciais do clube. A votação acontece no ginásio Hélio Maurício, na sede social do Mengo, na Gávea, entre 8h e 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (09).

Votação

Na sequência, será entregue uma senha ao eleitor apto, que seguirá para área de votação. Desse modo, o mesário verifica o nome do sócio, o documento com foto e o número de CPF. No entanto, caso o eleitor NÃO esteja apto, haverá uma verificação suplementar.

Com o celular pessoal entregue ao mesário, o eleitor assinará o caderno de presença. Enquanto isso, o mesário digita o CPF do associado no sistema para liberar a urna eletrônica de votação. Sendo assim, com a urna aberta, o eleitor digita o número da chapa de preferência, confere a foto do candidato a presidente do Flamengo na tela e, em seguida, pressiona o botão “confirma”. Assim, o associado recolhe o celular com o mesário e finaliza o processo de votação.