Presidente garante que Santos já tem um treinador para 2025

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que a equipe já tem um novo treinador para 2025. Em entrevista ao site ”ge”, o mandatário do Peixe garantiu que já se acertou com um técnico para a próxima temporada, mas, por força de contrato, não pode divulgar o nome.

“Ah, o Santos não tem treinador… O Santos tem treinador! Eu não posso divulgar o treinador. Eu não tenho condições de fazer essa divulgação. O Santos trabalha no planejamento com o treinador? É lógico que trabalha. O Santos não trabalharia com ninguém sem ter o treinador”, completou.

Assim, o mandatário indicou que este profissional está sob contrato com outro clube e evitou dar um prazo para anúncio. Não é o caso de Luís Castro. O português está sem clube desde que foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Recentemente, Marcelo Teixeira disse que a negociação com o treinador estava avançada, mas a falta de resposta fez as conversas esfriarem.

“Vamos ser claros: eu falei no summit (evento da CBF Academy) porque era inevitável. Eu não falaria sobre o Castro, eu só falei porque vocês descobriram que o representante dele foi a Santos conhecer as instalações da Vila e do centro de treinamento. Senão, não falaria sobre o Castro. E disse que avançamos tanto que o representante dele estava em Santos. Eu disse: a negociação está avançada, mas ela não está concretizada. Ela não está concluída, porque depende de outras situações. Foi isso que eu disse. Mais nada do que isso”, finalizou.