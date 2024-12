Perto de despedida, Gabigol lança música sobre história no Flamengo

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 13: Gabi of Flamengo looks on prior to the match between Flamengo and Atletico Mineiro as part of Brasileirao 2024 at Maracana Stadium on November 13, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Crédito: Buda Mendes

A poucos dias de sua despedida pelo Flamengo, o atacante Gabigol gravou uma música que faz referência à trajetória dentro do clube. Ele destacou os gols contra o River Plate e ao Atlético. A letra, aliás, também tem um mea-culpa falando dos momentos ruins e uma mensagem: “Tô indo embora e não sei se eu volto”. Gabigol narra história dentro do Flamengo em primeira pessoa. Na segunda parte, há a versão de um torcedor que lembra os gols contra o River Plate, na Libertadores, e os diante do Atlético-MG na Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A partida que marca a despedida de Gabigol será, neste domingo , às 16h, entre Flamengo e Vitória, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, afinal, vai ganhar homenagem do clube e dos torcedores. O ingressos do duelo, inclusive, são personalizados.