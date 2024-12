Pai de Felipe Andreoli desabafa sobre distanciamento do filho

Luiz Andreoli, pai do apresentador Felipe Andreoli, abriu o jogo sobre a relação atual com o filho; ele confessou existir um distanciamento

O jornalista Luiz Andreoli, pai do apresentador Felipe Andreoli , abriu o jogo sobre sua relação com o filho. Em entrevista ao ao canal da Lisa Gomes, Luiz revelou que existe um afastamento entre ele e Felipe e fez um mea-culpa sobre sua ausência durante o crescimento dos filhos.

“Não existe mais esse negócio de pai e filho, grudados como tinha na minha época. Eu ligava todo dia pro meu pai, eu adorava meu pai. Há um distanciamento e eu vejo isso na minha família, como eu vejo de muita gente. (…) As pessoas acham que eu vejo Felipe sempre, meus netos, não vejo. É muito difícil manter o relacionamento, o cara casa, a mulher do cara pensa diferente, é tudo muito complicado”, desabafou o jornalista.

Luiz também falou sobre um possível desentendimento entre eles e o tempo em que está sem ver o apresentador.

“1 ano (sem ver Felipe), mais ou menos isso. Não existe briga. Eu não brigo com ninguém, mas as pessoas discutem comigo, cada um têm o jeito de ser, muita gente cobra pai, filho. Eu sempre acho que você tem que relevar coisas mais importantes e diminuir as piores, eu quero muito bem a ele”, disse, antes de falar sobre a falta que sente do filho: