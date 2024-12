Namoro de Vinicius Souza e Anitta está ‘por um fio’ após três meses

Ex-Flamengo tem tentado driblar a distância, física e amorosa, e enalteceu publicamente a cantora após os feitos no Prêmio Multishow / Crédito: Jogada 10

O romance entre Vinicius Souza, do Sheffield United, e Anitta esfriou e passa por incertezas quanto ao futuro. A agenda de compromissos do casal tem comprometido diretamente no desenvolvimento da relação e, segundo fontes, amigos já se preparam para o fim do namoro – que se tornou público em setembro. Em uma de suas entrevistas mais recentes, Anitta chamou atenção dos internautas mais atentos ao não mencionar o nome de Vinicius em suas falas. A cantora desconversou sobre o tema casamento e revelou que passará o Natal, que seria o primeiro do casal, apenas ao lado de seus familiares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vinicius deve aproveitar a folga no calendário para curtir as datas festivas no Rio de Janeiro junto aos familiares e amigos. Contudo, ainda de acordo com o Extra, não há planos envolvendo um encontro com Anitta – que estará envolvida com réveillon no Nordeste e na Praia de Copacabana.

O namoro Revelado nas categorias de base do clube de coração, o Flamengo, Vinicius Souza mora atualmente na Inglaterra e defende o Sheffield. Anitta, por sua vez, se divide entre Miami e Brasil quando não está cumprindo agendas de shows pelo mundo. Nesse cenário, os encontros do casal ocorrem apenas nos períodos de folga das agendas – o que não acontece com frequência. O site ainda revelou que o casal não se vês desde que Anitta compareceu ao Grammy Latino, nos EUA, há um mês. À época, porém, os dois estavam puro ‘love’, e Vinicius inclusive usou um colar com a inicial da cantora, que se chama Larissa. Dias antes, os pombinhos apareceram com roupas combinando durante um passeio nos parques da Disney. Anitta confirmou os rumores e assumiu namoro com o Ex-Flamengo em setembro de 2024. A cantora se declarou ao jogador em uma publicação nas redes sociais e levou os fãs à loucura.