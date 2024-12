Lisca diz que Palmeiras pagou mala branca ao Ceará em 2018

Lisca era técnico do Ceará na época e disse ter recebido uma mala branca como incentivo para sua equipe vencer o Internacional naquela época. O Colorado brigava com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. O treinador ainda relatou que houve uma confusão por conta do dinheiro.

“Sempre chega via jogadores (mala branca). Em 2018, recebemos, eu estava no Ceará. Jogaríamos contra o Inter, e o Palmeiras ofereceu mala branca, pagou aos jogadores. Recebemos e na hora da divisão foi uma confusão, a mala branca mais atrapalhou…”, disse Lisca, que prosseguiu:

“Os jogadores naquela época falaram que seria só nosso. Só atrapalhou, atrapalhou no jogo, porque os jogadores deram tudo contra o Inter e no jogo seguinte todo mundo com tanque vazio (risos). Foi ruim (a experiência), a gente empatou o jogo, achei que era só para ganhar o jogo, mas na verdade era para empatar, também. Foi a única experiência que tive e não foi muito legal. Depois que eu soube que ela é proibida, eu procuro não participar”, completou.

O jogo citado por Lisca, aliás, aconteceu na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. O Ceará recebeu o Internacional e ficou no 1 a 1, no Castelão. O Colorado era o rival mais próximo do Palmeiras na briga pelo título, que terminou justamente com o Verdão.