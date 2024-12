Juventus x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam no Allianz Stadium, em Turím, em jogo que marca o reencontro de Thiago Motta com sua ex-equipe

Está na hora do reencontro entre Thiago Motta e seu ex-clube. Afinal, neste sábado (7), a Juventus enfrenta o Bologna, ex-time do treinador ítalo-brasileiro, em jogo no Allianz Stadium, em Turím, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília) entre o sexto (Juve) e oitavo (Bologna) na tabela de classificação.

