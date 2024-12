Jornalista esportivo sairá da grade de programação do SBT em 2025

Ainda não há uma definição sobre o futuro de Benjamin Back no canal. Até mesmo se ele poderá ser aproveitado em outro programa. Especula-se que o profissional passe a integrar o elenco do “Arena SBT”.

Fim da Linha! A direção do SBT decidiu que vai retirar o programa “É Tudo Nosso” de sua grade para o próximo ano. A atração, que tinha como apresentador o jornalista esportivo Benjamin Back, entrava no ar às sextas-feiras e seu lançamento ocorreu neste ano. Entretanto, como não correspondeu às expectativas de audiência da emissora, não terá prosseguimento para o próximo ano. A informação é da coluna “Flávio Ricco”.

Aliás, o diretor Ricardo Carmona, que trabalhou 16 anos na casa, foi demitido. Ele era o apresentador do programa desde a saída de Ariel Jacobowitz. O SBT também decidiu pelo desligamento da apresentadora e jornalista Michelle Barros, nesta sexta-feira (06). Em contrapartida, Paulo Mathias continua na emissora. A propósito, o canal passa por um grande movimento de cortes por conta do fim dessas atrações. Os profissionais que não perderam seus empregos vão ser realocados para outros programas. Marcão do Povo retorna para o “Primeiro Impacto”. Por outro lado, o SBT se programa para a estreia do “Tá na Hora”, de José Luiz Datena.

SBT busca substituto para Cléber Machado

Após a saída antecipada de Cleber Machado, o SBT busca soluções para ocupar às lacunas deixadas pelo narrador e apresentador. Enquanto Luiz Alano ficou com a responsabilidade de substituir o antigo número 1 da emissora na narração da final da Copa Sul-Americana, Mauro Beting ocupará interinamente a posição de apresentador do programa ‘Arena’. A informação é do Portal Léo Dias.