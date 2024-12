Italiano: Inter de Milão bate Parma e segue na briga pela liderança

A Inter de Milão venceu o Parma por 3 a 1, com tranquilidade, e segue na briga pela liderança do Campeonato Italiano. Dimarco, Barella e Thuram marcaram os gols da vitória na partida de abertura da 15ª rodada e o time segue na cola do líder Napoli. Por outro lado, Darmian marcou contra na reta final do jogo e descontou para os visitantes no estádio Giuseppe Meazza.

Dessa maneira, a Inter está na terceira posição, com os mesmos 31 pontos da vice-líder Atalanta. Enquanto a diferença para o líder Napoli é de apenas um ponto. Porém, os concorrentes diretos da Inter ainda vão entrar em campo nesta 15ª rodada.