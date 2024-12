Ingressos esgotados! Botafogo terá casa cheia contra o São Paulo

A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos disponíveis, inclusive as gratuidades, para a partida entre Botafogo e São Paulo, no Nilton Santos, no próximo domingo (8). O jogo é válido pela última rodada do Brasileiro e pode definir o título para o Alvinegro.

Dessa forma, a expectativa é de mais de 40 mil torcedores no estádio. Vale ressaltar que o recorde de público no Nilton Santos neste ano foi na partida contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores, com 42.982. Por outro lado, o recorde no Brasileirão foi no empate com o Cuiabá, com 41.899 presentes.