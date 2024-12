Ídolo do Cuiabá, Walter teve despedida antecipada contra o Fluminense

O goleiro recebeu o terceiro cartão amarelo e, portanto, não entra em campo na última rodada do Brasileirão com o Dourado

A derrota do Cuiabá para o Fluminense na última quinta-feira (5), por 1 a 0, no Marcanã, marcou a despedida do goleiro Walter com a camisa auriverde. Apesar do revés, o camisa 1 teve uma grande atuação, com direto a pênalti defendido.

O Dourado ainda entra em campo no domingo (8), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, mas o arqueiro levou o terceiro cartão amarelo no Rio de Janeiro e, portanto, não estará disponível para o duelo contra o Vasco, na Arenal Pantanal.