Grego interessado no Vasco tem aproveitamento superior ao de Textor

Evangelos Marinakis abalou o noticiário esportivo ao afirmar ter negociações em andamento para comprar a SAF do Vasco. O grego faz parte de um grupo seleto de empresas e empresários bilionários, donos de dois ou mais clubes de futebol espalhados pelo mundo. O “Bolavip Brasil” realizou levantamento inédito, comparando a performance dos clubes nas mãos dos principais investidores do futebol mundial, e descobriu: as equipes que pertencem a Marinakis tiveram aproveitamento superior aos dos times que estão sob o controle de John Textor, dono do Botafogo, e aos dos que eram geridos pela 777 Partners, antiga dona do cruz-maltino.

Metodologia

O levantamento calculou o aproveitamento de pontos na última temporada (2023-2024 para os times europeus, 2023 para os times do continente americano) de 38 equipes, sob o controle de oito donos diferentes.