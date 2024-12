Geromel se prepara para aposentadoria e despedida do Grêmio: ‘Me dediquei 100%’

RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2024/GRENAL 442 - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Internacional disputada na noite deste sabado, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em partida valida pela Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA / Crédito: Lucas Uebel

Para fechar a temporada, o Grêmio enfrenta o Corinthians no próximo domingo (8), com direito à despedida de um grande ídolo do Imortal: Pedro Geromel. A partida será a última do zagueiro como jogador profissional, que deve entrar como titular. Após 10 anos no Tricolor gaúcho, o atleta falou sobre o sentimento de deixar o clube. “Ah, eu tô num misto, né? Eu, por ter continuado na rotina, de vir treinar, trabalhar, estar jogando, eu acho que eu não estou sentindo tanto ainda. Pensando em muitas coisas e tudo isso. Mas uma sensação de realização, de estar completamente realizado profissionalmente. E muito feliz por ter tido a oportunidade de ter ficado tanto tempo num clube como o Grêmio”, disse Geromel em entrevista ao ge.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde sua chegada em 2014, viveu momentos de desconfiança no início, mas logo assumiu uma liderança em campo. Assim, a trajetória foi coroada com a conquista da Copa do Brasil em 2016, Libertadores em 2017 e Recopa Sul-Americana em 2018. Portanto, conquistou o carinho da torcida e se tornou ídolo. O atleta falou sobre o que espera da recepção na Arena do Grêmio para o “adeus”.