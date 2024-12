Gabigol será presente de aniversário para torcedor do Cruzeiro

Gabigol já tem despedida marcada no Flamengo e será homenageado pelo Rubro-Negro no último jogo do ano

Gabigol está no final do contrato com o Flamengo, que termina no último dia de dezembro. Assim, ele ficará livre para assinar com outro clube. O próprio Marcos Braz, vice-presidente do clube carioca, confirmou a chegada do jogador ao Cruzeiro há algumas semanas.