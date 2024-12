Gabigol avalia 2024 no Flamengo e abre o jogo sobre relação com Tite

Atacante passa por temporada complicada e encerrará ciclo no clube, neste domingo, contra o Vitória, pela última rodada do Brasileiro

Perto de encerrar seu ciclo no Flamengo, Gabigol analisou sua temporada de 2024. O atacante viveu momentos bem complicados, tanto dentro e fora de campo. Em sua série no Youtube, o ídolo rubro-negro abordou sua relação com Tite, ex-comandante do clube carioca.

“Eu tive um ano praticamente que não joguei, um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim, vários jogos em que entrei cinco minutos, três minutos. Isso foi me corroendo por dentro”, disse em sua web série “Até o Fim”.