Fred Bruno assume comando do Globo Esporte; saiba mais

Jornalista chegou à emissora em agosto e estava trabalhando com conteúdos para o SporTV e canal de Youtube do GE

O jornalista Fred Bruno precisou de quatro meses para realizar mais um sonho – talvez o maior deles – como funcionário da Rede Globo. Isso porque a emissora o escolheu como apresentador da edição paulista do Globo Esporte a partir de 2025. O programa, um dos principais do canal em TV Aberta, vai ao ar no horário do almoço e trata sobre as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.

Contratado pela Globo há pouco mais de três meses, Fred vinha atuando na produção de conteúdos para o SporTV e Youtube do GE. Sua primeira aparição na emissora ocorreu na edição 23, no ano passado, do ‘Big Brother Brasil’.