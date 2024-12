Fluminense tem bom retrospecto recente contra o Palmeiras, mas jamais venceu no Allianz

Tricolor soma 10 jogos na arena do Alviverde, com nove derrotas e um empate, assim como sofreu 20 gols e marcou apenas quatro

Dessa forma, o retrospecto é amplamente desfavorável visto que já foram 10 partidas, com nove derrotas e apenas um empate, com 20 gols sofridos e somente quatro marcados. O Alviverde, por sinal, ainda sonha com o tri seguido do Brasileirão e mesmo se vencer, terá que torcer para que o rival São Paulo triunfe sobre o Botafogo, no Nilton Santos.

Apesar do triunfo por 1 a 0 sobre o Cuiabá, o Fluminense ainda não conseguiu se safar de um possível rebaixamento e terá que pontuar contra o Palmeiras, no Allianz Parque. No entanto, o Tricolor jamais venceu o adversário do próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no estádio.

Longo jejum

A última vez que o Tricolor de Laranjeiras venceu o Verdão, na cidade de São Paulo, aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2014. Na ocasião, vitória por 1 a 0, com gol de Rafael Sobis, no Pacaembu.

“Não acredito muito em estatística. A estatística reflete muito aquilo do momento que aconteceu. Acredito muito naquilo que a gente faz dentro de campo para merecer algo diferente do que já foi. É isso que vamos preparar para fazer. Temos condições de chegar lá (no Allianz Parque) e fazer um grande jogo, como estamos fazendo. Mesmo os jogos que não vencemos em casa, foram jogos parelhos contra os times da ponta da tabela. Já jogamos contra vários times da ponta e fizemos o resultado. Vamos nos preparar para fazer a nossa parte bem feita e depois somar os pontos”, disse Mano.

Para permanecer na elite do futebol brasileiro, o Tricolor precisa apenas empatar com o Alviverde. Caso perca, porém, terá que torcer pelos tropeços do Massa Bruta, contra o Criciúma, e do Athletico, diante do Atlético-MG, pela última rodada do Brasileirão.