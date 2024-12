Fluminense conhece tabela na Copinha-2025; saiba

Visando o hexacampeonato, Tricolor estreia dia 3 de janeiro na competição. Pegue lápis e agenda e anote as datas!

Segundo maior campeão da Copinha, com cinco conquistas, o Fluminense já sabe quando estreará na edição 2025 do torneio. Será no dia 3 de janeiro, quando abre a competição contra o Inter de Limeira, conforme divulgado nesta sexta (6) pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O duelo ocorre às 19h (de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins – onde é sediado o Grupo 10, aliás. Já os compromissos seguintes serão nos dias 6 e 9 de janeiro, quando o Tricolor encara, então, Coimbra-MG e Linense-SP.