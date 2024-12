Flamengo renova contrato com Evertton Araújo

Volante ganha espaço no time após chegada do técnico Filipe Luíse, corresponde em campo e recebe valorização do clube

O Flamengo anunciou a renovação com o volante Evertton Araújo, nesta sexta-feira (6). O novo contrato da revelação do clube passa a ser até o fim de 2028, com valorização salarial e aumento na multa rescisória.

O volante de 21 anos ganhou espaço após chegada de Filipe Luís. Ainda assim, aproveitou as chances que teve e agradou e atuou com o treinador em nove das 27 partidas que disputou neste ano. Com os desfalques de Erick Pulgar e De La Cruz, o garaoto do Ninho teve tempo para se adaptar ao esquema do treinador e vem correspondendo.