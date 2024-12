Everton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2024/25. Neste sábado (7), Everton e Liverpool disputam o dérbi da cidade às 9h30 (de Brasília), na partida de abertura da 15ª rodada. A bola rola no Goodison Park, casa dos Toffees, que vai receber o último ‘Derby de Merseyside’ em sua história. No entanto, as equipes podem disputar mais um jogo no estádio caso sejam sorteadas na FA Cup, a Copa da Inglaterra.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).