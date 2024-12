Eleição no Botafogo é adiada por causa da final do Intercontinental

A eleição do Botafogo Associativo foi adiada devido à participação da equipe na Copa Intercontinental, marcada para o mês de dezembro. O Alvinegro estreará no dia 11 contra o Pachuca, do México. Aliás, se o Alvinegro vencer o time mexicano, enfrentará o Al-Ahly, do Egito, no dia 14. O vencedor desse confronto disputará a grande decisão contra o Real Madrid. O time merengue enfrenta uma crise atualmente, mas chegará ao torneio já garantido na final e com o status de favorito para conquistar a taça.

Já a eleição, que estava marcada para o dia 18, ocorrerá no mesmo dia da grande decisão do torneio. Assim, o pleito será remarcado para o dia 19, uma quinta-feira, e acontecerá de forma híbrida, das 9h às 20h ( de Brasília). O associativo do Botafogo administra 13 modalidades esportivas, incluindo o basquete e o remo, que é uma obrigação estatutária no clube.