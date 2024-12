Crystal Palace x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Por outro lado, o City finalmente teve um período mais tranquilo na temporada. Isto porque o time comandado pelo técnico Pep Guardiola venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 na rodada passada e encerrou uma sequência de sete jogos sem vitória na temporada, somando todas as competições. Dessa maneira, o City é o 4º colocado, com 26 pontos.

O clube londrino vem de uma vitória importante, que deu fôlego na luta pela permanência na elite do futebol inglês. Isto porque, no momento, o Crystal Palace é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 12 pontos, três a mais que o Ipswich Town, primeiro na degola.

No entanto, o técnico Guardiola segue com os desfalques do atacante Oscar Bobb, do volante Mateo Kovacic e do zagueiro John Stones, que ainda se recuperam de lesão. Por fim, o volante Rodri, vencedor da Bola de Ouro, só volta na próxima temporada e completa a lista de desfalques.

Crystal Palace x Manchester City

15ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 07/12/2024, às 12h (de Brasília).

Local: Selhurst Park, em Londres (ING).

Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Chalobah, Lacroix, Guehi e Mitchell; Sarr, Doucoure, Kamada e Eze; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Manchester City: Ederson; Lewis, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol; Bernardo Silva e Gundogan; Savinho, Grealish e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Rob Jones (ING).

VAR: Stuart Attwell (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).