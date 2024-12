Cruzeiro e Dudu ampliam conversas e acerto está próximo

Dudu e Palmeiras ainda estão acertando pequenos detalhes como valores financeiros para acordo ser confirmado / Crédito: Jogada 10

Finalmente, o casamento entre Cruzeiro e Dudu deve acontecer. O atacante está muito perto de ser o novo reforço da Raposa para a próxima temporada. O Jogada10 apurou que as conversas estão em estágio avançado e devem ser finalizadas logo após o término do Campeonato Brasileiro. A reportagem também apurou que ainda faltam pequenos ajustes no contrato, como um acerto financeiro com o Palmeiras, para concluir a negociação.

No entanto, os demais detalhes já estão definidos: tempo de contrato e valores entre Cruzeiro e Dudu. Aliás, em 2025, o atacante receberá um dos maiores salários do elenco, com valores elevados, mas inferiores aos que ganhava no Palmeiras e ao que foi ofertado na primeira negociação, no meio deste ano.