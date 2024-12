Corinthians prevê receita recorde e oitavas de Libertadores em 2025

Clube projeta quitação da dívida com a Caixa pela Arena com o projeto da Gaviões da Fiel até o fim do ano que vem e pretende cortar gastos / Crédito: Jogada 10

O Corinthians já começa a se planejar para a temporada. Para isso, o clube já faz algumas previsões de arrecadação recorde e projeta quitação da dívida com a Caixa até o fim de 2025. Além disso, no quesito futebolístico, o Timão espera que o time avance até as oitavas da Libertadores.

A diteroria prevê R$ 180 milhões com transferências colaborariam para alcançar uma receita bruta total de R$ 795 milhões. O faturamento para o ano que vem é R$ 93 milhões maior do que o esperado para 2024. Aliás, a principal fonte de renda continua sendo com direitos de TV. Para 2025 estão previstos R$ 340 milhões.

Com a vaquinha da Gaviões da Fiel, o Timão pretende resolver a dívida da Arena. O clube, afinal, projeta que o Doe Arena, da torcida organizada, terá arrecadação de R$ 600 milhões. Com dívida bilionária, o clube também pretende cortar gastos. A expectativa é de que as despesas caiam de R$ 693 milhões para R$ 554 milhões, redução de 20%. Atualmente, a dívida, aliás, é de quase R$ 2,4 bilhões, sendo que R$ 657 milhões correspondem ao estádio e R$ 1,7 bilhão é referente ao clube. Metas cautelosas A diretoria, porém, não tem grande expectativa nas competições para não correr o risco de ter um faturamento abaixo do esperado com premiações.