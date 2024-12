Conmebol divulga novos grupos do Sul-Americano Sub-20

Por conta de ser o país sede do torneio, a Venezuela figura como cabeça de chave no Grupo A. Nesse sentido, a Vinotinto está acompanhada de Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Dessa forma, os eternos arquirrivais Brasil e Argentina dividem o Grupo B. A Seleção é cabeça de chave onde, além dos hermanos, enfrenta Colômbia, Equador e Bolívia na primeira fase.

No regulamento da competição, os times jogam em turno e returno dentro da própria chave onde os três primeiros vão ao hexagonal final. Nessa etapa, todos se enfrentam em turno único onde se define, além do campeão, os quatro representantes do continente no Mundial Sub-20. Todavia, independente do resultado, os chilenos sabem que estão classificados para o mundial da categoria por sediarem o torneio em 2025.

Inusitado

Chama a atenção o fato de que, originalmente, o torneio que dá vaga no Mundial da categoria não seria disputado em território venezuelano. A sede inicialmente escolhida pela Conmebol era o Peru. Com direito, aliás, a ter feito um primeiro sorteio onde o Peru ocupava a posição de cabeça de chave no Grupo A.

Entretanto, por razões que não foram esclarecidas, a entidade que rege o futebol sul-americano trocou o país sede do torneio classificatório. Além disso, precisou refazer o sorteio onde, agora, a Venezuela é a cabeça de chave no Grupo A. Nos dois sorteios, o Brasil esteve como cabeça de chave no Grupo B por ser o atual campeão.