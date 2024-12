Clube da Série B viraliza com campanha que faz alusão a jogo de videogame

Anúncio do Clube da Segunda Divisão ocorreu em conjunto com sua patrocinadora, um site de acompanhantes, e teve a presença de influenciador / Crédito: Jogada 10

O Paysandu, que disputa a Série B, inovou para divulgar uma campanha. Afinal, o clube paraense promoveu o anúncio para os seus torcedores em conjunto com uma das suas principais patrocinadoras. A Fatal Model, um site de acompanhantes. Além disso, o Lobo divulgou que vai fazer um sorteio de 100 camisas oficiais. A propaganda ocorreu nas redes sociais do clube nortista e teve grande repercussão pelo conteúdo ter elementos que fazem alusão a um nostálgico jogo do videogame. No caso, o Grand Theft Auto, o GTA, da Rockstar Games. Ainda por cima, o vídeo ainda teve a presença do influenciador conhecido como CJ, ele que ganhou notoriedade por imitar os personagens da série.

Torcedores do Paysandu e até mesmo outros fãs de futebol aprovaram a campanha com comentários no Instagram do Lobo.

“Marketing de milhões, e quem discorda não entende nada ou só quer ser chato mesmo”, frisou um internauta. “Gosto peculiar isso mostra a diversidade do nosso país”, destacou outro. Série B de 2025 ainda tem uma vaga em aberto A edição de 2024 Série B propiciou emoção até a rodada final, pois Sport e Ceará confirmaram os seus acessos à elite somente em seus últimos compromissos no torneio. Para o próximo ano, os clubes que deixam a Série A e vão disputar a Segunda Divisão são Atlético Goianiense, Cuiabá e Criciúma. A última vaga está sendo disputada por Bragantino, Fluminense, Athletico-PR e até o Atlético-MG.