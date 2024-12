CBF e Nike anunciam renovação de contrato até 2038

Desse modo, pela primeira vez, a CBF terá direito aos royalties das vendas das camisas da Seleção Brasileira. Esse novo modelo deve impactar diretamente o valor do contrato entre as partes. Além disso, a CBF poderá abrir lojas em diversos países para comercializar os uniformes. A empresa americana pagará 100 milhões de dólares (R$ 608 milhões na cotação atual) por ano.

“Esse contrato mostra a força do futebol brasileiro. A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike, uma marca que compartilha nossos valores e paixão pelo futebol”, afirmou Ednaldo Pereira, presidente da CBF. É uma das parcerias mais duradouras e bem-sucedidas no futebol mundial. Juntos, seguiremos celebrando o brilho do futebol brasileiro e honrando o legado do Jogo Bonito”, destaca o dirigente.