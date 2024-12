Bruno Henrique pode ser desfalque na despedida de Gabigol

A despedida do Flamengo no Brasileirão contra o Vitória, no próximo domingo (08), no Maracanã, pode não ter muita importância para a tabela, já que o Rubro-Negro garantiu a terceira colocação na última rodada. Entretanto, o duelo marca a última partida de Gabigol. E a festa do ídolo pode ter a ausência de um dos seus principais parceiros no Mengão: Bruno Henrique.

O atacante foi punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Como o julgamento foi após o término da competição, o jogador devia cumprir a punição no Brasileirão. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo, já que a decisão havia sido tomada em primeira instância, e contou com BH contra Cuiabá, Fortaleza, Internacional e Criciúma.