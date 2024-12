Braz paga multa e estará presente em despedida de Gabigol pelo Flamengo

Presidente do STJD converte pena imposta ao dirigente, que já reúne condições para estar no Maracanã, no domingo, contra o Vitória

Suspenso no último dia 28 por infração ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o vice de futebol do Flamengo , Marcos Braz, marcará presença na despedida de Gabigol. O dirigente pagou multa de R$ 20 mil para comparecer ao jogo contra Vitória, neste domingo, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Além disso, Braz também fará sua “última partida” à frente da pasta que comanda desde 2019.

O presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, sugeriu que Braz pagasse multa de R$ 20 mil para voltar a ter condições de atuar no duelo para o próximo domingo (de Brasília), às 16h, no Maracanã. O vice de futebol do Flamengo, assim, já efetuou o pagamento. Aliás, Braz cumpriu mais de metade da pena, já que ele não atuou nos jogos contra Inter (3×2) e Criciúma (3×0).

Braz recebeu uma suspensão por 15 dias por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada. Na súmula, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou que o dirigente xingou a arbitragem.

“Relato que após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, na zona mista, o senhor Marcos Teixeira Braz, vice presidente do Clube de Regatas do Flamengo, proferiu aos gritos as seguintes palavras, repetidamente, em direção a equipe de arbitragem: “Vocês vão f… com o futebol brasileiro, vai tomar no c…, o VAR vai acabar com o futebol brasileiro”.

Marcos Braz anunciou que vai deixar o cargo assim que Rodolfo Landim sair da presidência do Flamengo. Com isso, como as eleições acontecem nesta segunda-feira (09), o profissional também diz adeus ao Rubro-Negro.