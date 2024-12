Brasileiros concorrem ao prêmio de melhor do mês na Premier League

Os atacantes Matheus Cunha e João Pedro são os representantes brasileiros na premiação de melhor jogador da Premier League no mês de novembro. Ambos se destacam em suas equipes nesta temporada: Matheus Cunha defende o Wolverhampton, e João Pedro, o Brighton.

Concorrendo ao prêmio com os brasileiros estão: Bruno Fernandes, do Manchester United; Martin Ødegaard e Bukayo Saka, ambos do Arsenal; Mohamed Salah e Ryan Gravenberch, do Liverpool; e Yoane Wissa, do Brentford. Todos são jogadores de meio de campo ou ataque.