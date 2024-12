Ayrton Lucas, do Flamengo, atinge nova marca na carreira

Ayrton Lucas alcançou uma marca pessoal na carreira na vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Criciúma, na última quarta-feira (4), pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a 50 participações diretas em gol.

O jogador teve a oportunidade de ser titular com a ausência de Alex Sandro e participou diretamente do primeiro gol, dando a assistência para Varela. Assim, o lateral chegou a 30 passes para gol e, somando as 20 bolas na rede, ele chegou a 50 participações em gols na sua carreira.