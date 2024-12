Auxerre, com atuação incrível do goleiro, segura o líder PSG

León fez pelo menos cinco ótimas defesas que garantiram o empate em 0 a 0 com o líder e atual tricampeão do Campeonato Francês

Em casa, nesta sexta-feira, 6/12, pela 14ª rodada do Campeonato Francês, o Auxerre recebeu o poderoso PSG. Fez o que a grande maioria faz contra o atual tricampeão e líder disparado: montou um ferrolho total. Assim, deixou os parisienses com a posse de bola (75%) e com a possibilidade de finalizar, mas quase sempre de fora da área (foram 20 chutes a gol). No entanto, conseguiu segurar o empate em 0 a 0 graças às defesas do seu goleiro León. Vale destacar que o time vinha de quatro vitórias seguidas em casa. Mas conquistar um ponto diante do Paris é algo a ser celebrado.

Apesar do empate, o PSG segue confortávelmente na liderança, com 34 pontos, contra 26 de Olympique e Monaco (que ainda jogam na rodada) e do Lille, que venceu o Brest nesta sexta-feira. O Auxerre, por sua vez, está com 20 pontos, provisoriamente na oitava posição. Antes do jogo, o ex-técnico Guy Roux, de 86 anos e que treinou o Auxerre por 40 anos (1964 a 2000 e 2001 a 2005) recebeu homenagem.