Atlético e Luís Castro: entenda a cláusula que atrapalha a negociação

O Atlético busca um novo treinador. Após a demissão de Gabriel Milito, ocorrida após a partida contra o Vasco, o objetivo do clube é anunciar um novo nome o mais rápido possível para iniciar o planejamento da próxima temporada. Um dos principais cotados para o cargo é Luís Castro, ex-treinador do Botafogo. No entanto, um antigo contrato do técnico dificulta os entendimentos. O português estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas foi demitido em setembro deste ano. Apesar disso, ele ainda recebe salários por força de contrato, com pagamentos previstos até o final do primeiro semestre de 2025.

Castro, por sua vez, pretende receber luvas no valor aproximado do que ainda tem a receber. No entanto, a situação é complicada, já que o valor mensal é de R$ 2 milhões.

Recentemente, o treinador afirmou que não tem a intenção de retornar ao mercado de forma imediata. “Felizmente, desde que saí do Al-Nassr, houve diversas abordagens. Tenho conversado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida, com muito respeito pelos clubes que me procuraram, de diferentes países. O que posso dizer neste momento é que minha intenção é voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do próximo ano”, disse o português, em entrevista ao jornal “A Bola”, de Portugal. Sem descartar possibilidades Contudo, ele não descarta todas as propostas que chegam.