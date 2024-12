Zubeldía indica que São Paulo terá titulares poupados contra o Botafogo

O técnico Luis Zubeldía está avaliando poupar os titulares para o duelo contra o Botafogo. As equipes se enfrentam no próximo domingo (8/12), às 16h, no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, aliás, pode dar ao time carioca o título brasileiro. O Palmeiras, que recebe o Fluminense, é o único com chance de impedir este cenário.

“Para a partida contra o Botafogo, teremos que ver as situações. Por exemplo o Lucas, que vem jogando muitas em seguidas, preciso ver se ele estará bem. Se estivéssemos frescos da cabeça para casos importantes (briga por objetivos) e também frescos fisicamente, poderia ser um pouco menos conservador com os jogadores agora no fim da temporada, se não já começam a próxima temporada mal e ai não nos sobrará nada”, disse Zubeldía.

Os desfalques de Zubeldía nesta reta final de 2024

Na derrota para o Juventude, Zubeldía não contou com alguns jogadores que estão com problemas físicos. Casos de Calleri (dores na coxa esquerda), Liziero (dores no tornozelo direito), Michel Araújo (edema na panturrilha direita), Ferraresi (dores no joelho direito), Wellington Rato (tendinopatia no joelho direito) e Ferreira (edema na coxa esquerda).

Assim, o São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira (5/12), para se preparar para o duelo no Rio de Janeiro. O Botafogo fica com o título se empatar com o Soberano. O Palmeiras, para ser campeão, precisa vencer seu jogo e que o Tricolor vença os cariocas.